Uluslararası Sezai Karakoç Günleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Edebiyatı ve fikir hayatının önemli kalemlerinden büyük üstat Sezai Karakoç’u düzenleyeceği kapsamlı bir dizi etkinlikte anacak. Bu yıl ilki düzenlenecek Uluslararası Sezai Karakoç Günleri çerçevesinde birbirinden nitelikli etkinlik edebiyat sevdalıları ve sanatseverlerle buluşacak. Sayıları 25’i bulacak etkinliklere 9 ülkeden 80’i aşkın sanatçı katılacak. Paneller, özel oturumlar, sergi, tiyatro, konser ve yarışmalarla zenginleşen içeriğe yoğun bir katılım bekleniyor.

GENEL SEKRETER GÜNDOĞDU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu söz konusu etkinlikleri düzenlediği bir basın toplantısı ile duyurdu. Maide Restoran’da gerçekleştirilen basın toplantına ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdinç Bozkurt, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bakanı Murat Yavuz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım katıldı. Basın toplantısı öncesinde Uluslararası Sezai Karakoç Günleri için hazırlanan tanıtım filmi izlettirildi. Basın toplantısında uluslararası Sezai Karakoç günlerinin sunuculuğunu yapacak olan Seval Çöpür, etkinliğin dijital, sosyal medya ve görsellerinin yanı sıra içeriği ile ilgili basın mensuplarına bilgi sundu.

BİRDENBİRE SEZAİ KARAKOÇ ETKİNLİĞİ

Genel Sekreter basın toplantısında bu yıl ilkinin düzenleneceği uluslararası etkinliğin aslında 6 Kasım Pazartesi günü itibariyle başladığını söyledi. 6-10 Kasım tarihleri arasında 12 profesyonel tiyatro oyuncusunun Kocaeli’nde 40’ı aşkın liseye giderek toplam 10 bin öğrenciye Sezai Karakoç’u teatral bir performans eşliğinde tanıttıklarını ifade eden Genel Sekreter, “Ayrıca, Sezai Karakoç’un eserlerinden oluşan 10 bin kitap dağıtımı gerçekleştirdiler. Birdenbire Sezai Karakoç” adını verdiğimiz etkinlik ile Karakoç’un Kocaelili gençlere tanıtılmasına ve bu tarz bir edebiyat etkinliğinin şehrin kılcallarına yayılmasına yarayacak çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdik” şeklinde konuştu.

YETİ VE HİTABET ŞAMPİYONALARININ FİNALİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Gündoğdu, 16-19 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nin evsahipliğini gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımına geçmeden önce ise geçtiğimiz hafta yapılan Yeti ve Hitabet Şampiyonalarına değindi. Genel Sekreter, şöyle konuştu: “Günlerdir şehirde tatlı bir telaşla öğrencilerimiz, Sezai Karakoç kitaplarından derlenmiş sorularla oluşturulan Yeti Şampiyonası’nın elemelerini gerçekleştiriyorlar. 15 Kasım Çarşamba günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde bu şampiyonanın finali yapılacak. Yine öğrencilerimizin “Sezai Karakoç’un antiemperyalist çizgisi” konusunda hazırlandıkları Hitabet Şampiyonası’nın finali de yine Çarşamba günü gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

AÇILIŞ 16 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ

Basın toplantısında 16-19 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek program hakkında bilgi verildi. Genel Sekreter, Karakoç’un en önemli şiir kitaplarından biri olan Hızırla Kırk Saat kitabını oluşturan 40 şiir etrafında, dört gün boyunca 40 önemli sanatçının “Hızırla Kırk Saat Konuşmaları” yapacağını duyurdu. Bu 40 ismin içerisinde kamuoyunun yakından tanıdığı şairler, yazarlar, akademisyenler ve düşünce insanları olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Kemal Sayar’dan Erol Göka’ya, Hüseyin Atlansoy’dan Ömer Erdem’e, Adnan Özer’den Ahmet Murat’a, Sadettin Acar’dan Savaş Barkçin’e bu güzel 40 insan, Sezai Karakoç’u ve Hızırla Kırk Saat’i bütün cepheleriyle ele alacaklar” dedi.

ÖTESİNİ SÖYLEMEYECEĞİM-ULUSLARARASI SEZAİ KARAKOÇ SERGİSİ

Öte yandan etkinlikler içinde aynı gün içinde, küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın üstlendiği “Ötesini Söylemeyeceğim – Uluslararası Sezai Karakoç Sergisi” isimli bir karma sergi açılışı yapılacak. Türkiye’den Hasan Aycın, Hikmet Barutçugil, Dağıstan Çetinkaya, Çin’den Ali Leigong, Özbekistan’dan Cihangir Aşurov, Suriye’den Ubade Muti gibi isimlerin eserler verdiği uluslararası sergi 19 sanatçının 40’ı aşkın eseriyle ortaya çıktı. Serginin ve programın açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Sayın Mustafa Şen gerçekleştirecek. Açılışın hemen ardından Yücel Arzen bir konser verecek. Bu konsere, şiir yorumlarıyla yakından tanınan İbrahim Paşalı Sezai Karakoç şiirleriyle eşlik edecek.

ÜSTAT KARAKOÇ İÇİN GEBZE VE İZMİT’TE MEVLİD-İ ŞERİF İCRA EDİLECEK

17 Kasım Cuma günü Cuma namazı öncesinde Gebze Arapçeşme ve İzmit Yeni Cuma Cami’lerinde Sezai Karakoç için bir mevlid-i şerif icra edilecek. Mevlid-i şerif sonrası cami çıkışlarında Üstadın hatırası için gül lokumları, tomurcuk güller ve gül şerbetleri ikram edilecek.

CUMA GÜNÜ İKİ ÖZEL OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Hızırla Kırk Saat Konuşmaları’nın 3 oturum ve 9 isimle devam edeceği Cuma günü iki de özel oturum olacak. Türk düşünce tarihinin yaşayan en büyük isimlerinden biri olan Kurtuluş Kayalı “Sezai Karakoç’ta Düşünce: Bir Teklif” isimli özel bir oturum gerçekleştirecek.

FİLİSTİN İÇİN ÖZEL OTURUM

İkinci özel oturumumuz ise halihazırda korkunç bir soykırıma maruz kalan Filistin ve Gazze halkı için olacak. Filistin şiirinin yaşayan en büyük temsilcilerinden biri olan İbrahim Nasrallah, hem işgali ve direnişi anlatmak, hem de şiirlerini okumak üzere etkinlik konukları arasında yer alacak. Bu etkinlikte Nasrallah’ın şiirlerinin Türkçe çevirilerini Ayçin Kantoğlu yorumlayacak. Günün akşamında çok özel bir tiyatro oyunu da izleyiciyle buluşacak. Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun şiirinden Ferah Tiyatro tarafından uyarlanan Leyla ve Mecnun oyunu tiyatro severlerin beğenisine sunulacak

TBMM ESKİ BAŞKANI ŞENTOP KATILACAK

Program 18 Kasım Cumartesi günü de yine dolu dolu devam edecek. Hızırla Kırk Saat Konuşmaları’nın 4 oturum ve 12 isimle süreceği günde aynı zamanda Eski Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop “Bir Kültür ve Dava Adamı Sezai Karakoç” başlıklı özel bir oturuma konuk olacak. Akşam ise “Radyonun Yıldızlarıyla 7 Güzel Adam Şiir Dinletisi” programı düzenlenecek. Radyoların sevilen şiir yorumcusu ve programcılarıyla gerçekleşecek bu programda Sezai Karakoç şiirlerinin yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören gibi ‘güzel adamlar’ın şiirleri seslendirilecek. Program ağırlıklı olarak Kudüs ve Filistin temalı şiirlerle ilerleyecek.

SON GÜNKÜ ÖZEL OTURUM KONUKLARI MAHİR ÜNAL, KILIÇASLAN YUSUF OLACAK

Uluslararası Sezai Karakoç günlerinin son etkinlikleri ise 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Hızırla Kırk Saat Konuşmaları, 4 oturum ve 10 isimle devam edecek. Günün özel oturumu ise “Sezai Karakoç’un Türkiye’si” başlığıyla ve Eski Kültür Bakanımız Sayın Mahir Ünal, İsmail Kılıçarslan ve Selahattin Yusuf’un katılımıyla düzenlenecek. Etkinliğin kapanışı ise uygun görmesi halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirecek.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ KULLANILACAK

Etkinlikler bununla da sınırla kalmayacak Büyükşehir Belediyesi, özellikle genç nesillere üstat Sezai Karakoç’u daha yakında tanıtmak amacıyla sosyal medyanın gücünü devreye alacak. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu bu amaçla hayata geçirilen iki dijital proje hakkında bilgi sundu. Gündoğdu, bu projelerden ilkinin “Sezai Karakoç’un adamları, şehirleri, dizeleri” üst başlığıyla sosyal medya ve dijital video platformlarında dolaşıma girecek olan 39 bölümlük bir dijital yayın projesi olduğunu kaydetti. Proje kapsamında Sezai Karakoç’u etkileyen isimleri ve şehirleri uzmanlarına sorarak kayıt altına aldıklarını söyleyen Genel Sekreter, diğer yandan Üstad’ın kendilerini en çok etkileyen dizelerini de yorumlamalarını istediklerini belirtti. Genel Sekreter Gündoğdu; Coşkun Yılmaz, Yusuf Genç, Gökhan Ergür, İsmail Halis gibi pek çok önemli ismin yer aldığı projenin Sezai Karakoç için “kalıcı olarak yapılmış” önemli bir iş olduğuna da vurgu yaptı.

İKİNCİ DİJİTAL PROJEDE ÜNLÜ İSİMLER

İkinci dijital projenin “Sevgili Sezai Karakoç’umuz” olduğuna ifade eden ve bu konuda da bilgi veren Genel Sekreter, “Proje kapsamında Türkiye’nin yakından tanıdığı 10 isim Sezai Karakoç şiirleri okudu. Hülya Koçyiğit, Gri Koç, Ufuk Bayraktar, Işıl Açıkkar, İsmail Hakkı Ürün, Hakan Bilgin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hakan Albayrak, Uğur Işılak projede yer alan isimler. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” şiirine de proje kapsamında çok özel bir klip hazırlandı” dedi. Genel Sekreter, basın toplantısı aracılığıyla; kültürü, edebiyatı, sanatı ve düşünceyi sürekli destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, bu ve benzeri etkinliklerle “öncü rolü”nü sürdürmeye devam edeceğinin belirterek, tüm Sezai Karakoç sevdalılarını bu önemli ve dolu dolu geçecek uluslararası Sezai Karakoç günlerine davet etti. Basın toplantısının sonunda, ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit tarafından seslendirilen Sezai Karakoç’un “Kar Şiiri” için hazırlanan klip basın mensuplarına izlettirildi.

BAŞKANIN MUTLU ŞEHİR VİZYONU GERÇEKLEŞTİ

Basın toplantısında Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de bir konuşma yaptı. Eren, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkan olmadan önce akademisyenlerle bir araya geldiğini ve kendilerine bu toplantıda “Mutlu Şehir” kavramından bahsettiğini hatırlattı.

Eren, “Bu projenin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyordum. Aslında bu bizim kadim geleneğimizde olan Farabi’nin eserlerindeki Mutlu Şehir temalarından biriydi. Daha sonra baktığımızda Kocaeli Büyükşehir alt yapının yanı sıra onun yanında kültür işlerine adı bir sanayi kenti olan Kocaeli’ni bir kültür havzası haline dönüştürdü. En son bunu Kocaeli Kitap Fuarı’nda gördük, Kocaeli artık çoğulcu kültürün örnek şehirlerinden biri olma yolunda ilerliyor” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’nin de önemli bir kültürel etkinlik olduğunu vurgu yapan Doç. Dr. Eren, “Sezai Karakoç, bir medeniyet insanı, önemli mütefekkirdir. Toplumun her sorunuyla ilgilenen ve çözüm önerileri üreten vizyon sahibi bir üstattır. Bu nedenle bu programı organize eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve paydaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



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