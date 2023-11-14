İzmit'te Starbucks müşterileri protestolar hakkında ne düşünüyor?:'Tamamen cahillik'

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar sonucunda dünyada ve Türkiye'de birçok vatandaş İsrail'in ateşkes ilan etmesi için protestolar düzenledi. Birçok siyasi parti İsrail'i lanetleyen açıklamalarda bulundu. Filistin davası adı altında sosyal medyada boykot çağrıları düzenlendi. Kocaeli'nde ve Türkiye'nin birçok ilinde AKP Gençlik Kolları McDonald's ve Starbucks'a karşı eylem düzenledi. Starbucks'ta yapılan oturma eylemlerinin ardından bazı vatandaşlar boykot çağrısı adı altında İzmit Outlet'te oturan vatandaşların kahvelerini yere dökerek taşkınlık çıkarttı. Türkiye'nin tartışma konusu olan olay hakkında anamuhalefet partisi CHP ve Türkiye İşçi Partisi eylemlere tepki gösterdi. TİP Kocaeli il örgütü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'deki Starbucks'ların Müslüman Katarlılar'a ait olduğunu ifade ederek asıl tepkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi gerektiğini İsrail'e giden doğalgaz boru hatlarının kesilmesini savundu. Bir başka açıklama ise Av. Nazım Gençtürk'ten geldi. Bu tarz eylemlerin suç olduğunu ve Türkiye'deki Starbucks'ların İsrail'e ait olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili Starbucks'tan kahve alan vatandaşlar Gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN COLA COLAYA YARDIM FONU AÇIKLIYOR KİMSE ONU SORMUYOR"

Şebnem Acar, "Geçen gün biz de buradayken Starbucks'tan kahve almayalım diye kahve dağıtıyorlardı. Kahve almamı engellemeye çalıştılar. Bu tarz eylemlere anlam veremiyorum. Bu kadar önemsemiyorlarsa gidip savaşabilirler. AKP Gençlik Kolları oturma eylemi yapıor ama Recep Tayyip Erdoğan Coca Cola'ya da yardım fonu açıkıyor, kimse bunu sormuyor. Filistinlilere ben de üzülüyorum ama Starbucks'ta kahve içen insanların kahvesini dökünce içim rahatlamayacak. Türkiye'deki Starbucks'lar zaten Katarlılar'a ait neyin tartışmasını yaşıyoruz anlam veremiyorum."

"BÖYLE BOYKOT OLMAZ"

Hüseyin Manişef, "Outlet'te eylem yapılırken ben de oradaydım gördüm. Tepki göstermedim ama yapılanları hiç etik bulmuyorum. Ben bu kahveye para veriyorum bunu dökmek kimsenin hakkı değil. İsrail'e ben de destek vermiyorum. Filistin'de insanların ölmesi çok kötü bir şey. Ama böyle boykot olmaz. Ben kahve içiyorum diye son bulmuyor. Bu tarz eylemlerin ortalığı daha çok karıştırdığını düşünüyorum."

"BAŞKASININ MALINA ZARAR VERMEK ZORBALIK"

Beytullah Yıldız: "Türkiye'deki Starbucks'lar zaten Katarlılar'a ait neyin boykotunu yapıyorlar ya da insanların kahvesini dökmek nasıl bir boykot? Yaptıkları cahillikten başka bir şey değil. Ben zaten kahve almışım parasını ödemişim dökünce ne oluyor? Ne olursa olsun başkasının malına zarar vermek zorbalık."

"TAMAMEN CAHİLLİK"

Ceren Yılmaz: "Kimse çocukların ölmesini istemez ben de istemem bunun kahve içmekle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu eylemler de tamamen cahillikten kaynaklanıyor. İnsanların kahvesini dökmek zaten çok fütursuzca ve zorbaca bir hareket."

"İSRAİL'İ BEN DE KINIYORUM"

Ufuk Atalay: "Eski Starbucks personeli olarak Starbucks bir İsrail markası değildir. Starbucks başlıklı Konunun İsrail ile alakası olduğunu yani protestoyu doğru bulmuyorum. Kişisel düşüncem; Kuveyt merkezli işadamlarından AL Shaya grubuna ait, Arap kralı altında yürütülen markada yapılan protestoyu alakasız buluyorum. Haricinde savaşın en kısa sürede ben de ateşkes edilmesini temenni ederim elbette, binlerce can hergün katlediliyor İsrail'i ben de kınıyorum ve umarım en kısa sürede bu savaş diğer ülkelere de sıçramadan son bulur."

"DOĞALGAZ BORU HATLARI KESİLSİN"

Ahmet Alparslan: "Starbucks'ta oturan insanların kahvelerini yere dökmek çok zorbaca bir hareket. Ben de Filistin'de yaşananlara çok üzülüyorum. Asla İsrail'i savunmuyorum. Hatta bence hiçbir şekilde savaş olmasın. Herkes barış içinde olsun. Ama Starbucks'tan kahve aldık diye düşman ilan edilemeyiz. O zaman doğalgaz boru hatları kesilsin İsrail'e Türkiye yardım etmesin. Starbucks'ta oturma eylemi yaparak bir yere varılmaz."