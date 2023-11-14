Dünyanın en prestijli teknoloji etkinliğine o Türk firma katılıyor

Dünyanın en büyük teknoloji ve yazılım firmalarının yer alacağı Web Summit 2023 bu yıl 13-16 Kasım tarihleri arasında Lizbon’da yapılacak. Bir çok ülkeden en iyi yazılım ve teknoloji firmalarının katılacağı etkinliğe Türkiye’den son günlerde geliştirdiği yapay zeka yazılımları ile dikkatleri üzerine çeken ShopiVerse firması da katılacak. Firmanın yönetim kurulu başkanı Orxan İsayev böyle bir etkinliğinde yer almanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Büyük bir gurur ve heyecanla duyuruyoruz ki, ShopiVerse olarak, teknoloji ve inovasyon dünyasının en prestijli etkinliği olan Web Summit 2023 Lisbon'da yer alacağız. 13-16 Kasım 2023 tarihleri arasında Altice Arena'da, muhteşem Lisbon, Portekiz'de gerçekleşecek. Bizler de burada olumlu görüşmeler yaparak yaptığımız çalışmaları ve kendimizi dünyaya gösterme fırsatı yakalayacağız. Ülkemizin son yıllarda teknoloji alanında büyük yatırımları olduğunu biliyoruz. Bizde ülkemiz için çalışarak büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.