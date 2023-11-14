Melissa Vargas'ın Çin'deki soyunma odasının hali ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe'den transfer olduğu Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta da istatistikleri altüst eden Melissa Vargas'ın kulüpteki soyunma odası görüntüleri çok konuşuldu.
MUTSUZ GÖZÜKTÜ
Videoyu izleyenler soyunma odasının bir bodrum katını andırdığını ifade ederken, görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Vargas'ın oldukça mutsuz olduğu yorumlarında bulunan kullanıcılar, milli voleybolcunun Fenerbahçe'den gittiği için pişman olduğunu söyledi.
İşte o görüntüler:
Kaynak: haberler.com
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.