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O sağlık ocağı kapatılıyor mu?

DİLEK COŞGUN
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O sağlık ocağı kapatılıyor mu? mask

Edinilen bilgilere göre Dumlupınar Deniz Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nin 2 ay içinde kapatılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen Derince TMO Silo patlamasında  sallandığı ve hasar gördüğü iddia edilen Sağlık Ocağı kapatılacak. Dumlupınar Deniz Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan doktorlara konuyla ilişkili belge gönderildiği ancak belgede yeni sağlık ocağının nerede ne zaman açılacağının belirtilmediği öğrenildi.
# yeni, sağlık, Dumlupınar Deniz Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi

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Muhabir  Dilek Coşgun

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