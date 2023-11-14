Çorum FK karşısında karnemiz: “Hep 2. yarıdaki gibi oynayalım”

Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen temsilcimiz Kocaelispor, Çorum FK karşılaşmasından da galip gelerek puanını 26’ya çıkardı. Çorum maçında ilk devrede iyi top oynayamayan temsilcimiz, ikinci devrede maçı istedi ve kazandı. Gelin, hep birlikte takımımızın Çorum FK maçının ardından karnesine bir göz atalım…

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

Kocaelispor’un deneyimli kalecisi Gökhan Değirmenci, Göztepe maçı ile formasını geri almıştı. Değirmenci, Çorum FK maçında da kalesini korudu. Deneyimli file bekçisi her zamanki gibi bu maçta da çok iyi bir performans ortaya koydu. Gökhan, çoğu kalecinin korkulu rüyası olan ters ayakta kalma pozisyonunu da yaşadı. Ancak hiç birimizi şaşırtmayarak o pozisyonu da kurtardı. Maç içerisinde birçok kritik kurtarış yapan Değirmenci, hem teknik heyet hem de taraftar tarafından tam not aldı.

BURAK ÖKSÜZ

Kocaelispor’un başarılı stoper oyuncusu Burak Öksüz, Çorum FK maçında 45 dakika forma giydi. Öksüz, ilk devrenin bitiminde sekmeye başlamış ve tedbir amaçlı yerini Yusuf Abdioğlu’na bırakmıştı. Deneyimli oyuncumuz, 45 dakika boyunca Kocaelispor savunmasının bel kemiği oldu. Emir ile birlikte iyi bir tandem yakalayan Burak, hatasıza yakın oynadı.

“Star Boy” lakaplı genç oyuncumuz Emir Ortakaya, her zamanki gibi Çorum FK maçında da elinden gelenin en iyisini sahaya yansıttı. Hem genç, hem de sol ayaklı olan savunma oyuncumuz tam bir bulunmaz cevher. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da bu cevheri iyi bir şekilde kullanmasını biliyor. 90 dakika boyunca harika bir şekilde mücadele eden Emir, bu haftada golünü attı ancak faul nedeni ile gol sayılmadı. Emir’in neredeyse her hafta gol atması rakip takımlar üzerine baskı oluşturmaya başladı.

OĞUZ CEYLAN

Oğuz Ceylan, Çorum FK maçının en iyi notunu alan ikinci futbolcusu oldu. Ceylan, Tanke’nin 8 puanından sonra, 7’4 puan ortalaması ile ikinci sırada yer aldı. Ceylan, gerek rakip oyunculara müdahalesiyle, gerekse takımı atağa çıkarmasıyla dikkat çekti. Tecrübesini ve deneyimini sahaya tam anlamıyla yansıtan Ceylan, Çorum FK karşılaşmasında tam not aldı.

ATİLA TURAN

Kariyerinde, Fransa liglerinde oynamış, Süper Lig görmüş en deneyimli oyuncularımızdan birisi şüphesiz ki Atila Turan. Turan, yavaşta olsa artık kendisine gelmeye başladı. Önceki maçlarda hata yapma olasılığı yüksek olan deneyimli oyuncumuz, Çorum FK maçında herkese gerçek Atila’yı gösterdi. Ati, hem savunmada, hem de takımınla birlikte atakta iyi işler yaptı. Çok hırslı bir profil çizen Atila, Çorum FK maçı ile kendisine geldi.

YUSUF EMRE GÜLTEKİN

Kocaelispor’un başarılı oyuncularından Yusuf Emre Gültekin, Çorum FK karşısında 45 dakika görev aldı. Gültekin, ikinci yarıda yerini genç oyuncumuz Mert Çölgeçen’e bıraktı. Gültekin ilk devrede biraz daha savunmaya yönelik oynadı. Burak ve Emir’in arasında 3. adam görevi yapan Yusuf, ikinci devrede Ertuğrul hocanın daha atak bir takım istemesi nedeniyle oyundan alındı. İlk devrede savunmamıza bir hayli yardımcı olan futbolcu, taktik değişikliği sebebiyle yerini Mert Çölgeçen’e bıraktı.

YUSUF CİHAT ÇELİK

Yusuf Cihat Çelik, bu ligin belkide en yalın, en sade futbolunu oynayan oyuncusu. Risk almadan görevini yerine getiren, bilekleri temiz bir oyuncu. Çorum FK maçında da tam olarak bunları yaptı. Bir kez kaleyi deneyen oyuncumuz, maçın geri kalanında daha garanti oynamayı tercih etti. Gerek attığı paslar, gerekse savunmasına yardımcı olması ile ön plana çıkan oyuncumuz, Çorum FK maçında yine güzel, sade futbolu ile dikkat çekti. Yalnız, Ahmet Sagat’ın attığı kafa golünde Yusuf, zıplamakta biraz geç kaldı…

REİS AMARAL

Kocaelispor’un, Portekizli oyuncusu Joao Reis Amaral, Çorum FK maçında, Kocaelispor ile ilk onbirde sahaya çıktı. Performans düşüklüğü bulunan oyuncumuz, Çorum FK karşısında iyi mücadele ederek teknik heyetin gözüne girdi. Mental olarak da kendisini toplayan futbolcumuz, Çorum FK maçında sahanın en iyiler arasındaydı. Takımına penaltı da kazandıran Amaral, galibiyetin kilit isimlerinden birisi oldu.

CANDEİAS

Kocaelispor’un 35’lik delikanlısı, enerjisi hiçbir zaman bitmeyen oyuncusu Daniel Candeias, bu hafta Çorum karşısında hatasız oynadı. Candeias, bazen sağ kanadı zorladı, bazen orta sahasına yardım etti. Dani, maç içerisinde büyük bir centilmenlik örneği göstererek penaltıyı Tanke’nin kullanmasına izin verdi. Takımın abisi olan Candeias, yaptığı bu hareket ile gönüllerde bir kez daha taht kurdu.

BERİDZE

Kocaelispor’un deli fişeği Giorgi Beridze, Çorum FK maçında çok üst düzey performans göstermemiş gibi gözükse de, aslında rakip savunmayı en çok yoran isimlerin başında geldi. Topu dikine sürerek rakip savunmayı zorlayan Beridze, bu görevini çok iyi yerine getirdi. Şık bir kafa vuruşu da yapan Gürcü oyuncu, direkleri dövdü. Beridze, rakip savunmayı bir hayli yorarak maçtaki görevini yerine getirdi.

TA TA TA TANKE!!

Olan var, olmayan var, kıskanırlar! Golcü oyuncumuz Douglas Tanque, bu hafta açıldı. Gol perdesini penaltı ile açan Tanke, takımına galibiyeti getiren golü 90+5’te attı. Atabey Çiçek’in harika ötesi kafa pasını önünde bulan oyuncumuz, düzgün bir vuruşla takımına 3 puanı kazandırdı. Tanke, “ Olan var olmayan var” şarkısını ilk kez taraftarlarına dinletti. Gerisi gelsin Tanke!!

ATABEY ÇİÇEK

Haftalardır Atabey Çiçek için, “ Oyuna erken girse daha faydalı olur.” Yorumları geliyordu. Bu hafta oyuna 75. dakikada giren Atabey, gerçektende takımın en faydalı isimlerinden bir tanesi oldu. Atabey oyuna girdiği dakikadan itibaren takım için elinden geleni yaptı. Yeri geldi orta açtı, yeri geldi pres yaptı. Yeri geldi gol attırdı. Atabey, Tanque’ye öyle bir top indirdi ki, Tanque’ye sadece golü atmak kaldı. Atabey, oyuna girdiği dakikadan itibaren rakip takım için en tehlikeli oyunculardan birisi oldu.

YUSUF ABDİOĞLU

Takım kaptanlarımızdan Yusuf Abdioğlu, ikinci devrede oyuna dahil oldu. Yusuf, takımdaki liderliğini çok iyi kullandı. Savunmada da harika işler ortaya koyan Abdioğlu, takım içerisinde arkadaşlarını sürekli motive ederek galibiyete katkı sağladı.

MERT ÇÖLGEÇEN

Kocaelispor’un genç oyuncularından Mert Çölgeçen, orta sahanın biraz daha atak oynaması için ikinci devrenin başlangıcında oyuna alındı. Çölgecen, Yusuf Emre’nin aksine daha atak bir orta saha profili çizdi. Savunmasına da yardımcı olmaktan geri durmayan genç oyuncumuz, Ertuğrul hocanın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirdi.