Körfez İhsaniye’ye 1 attı 3 aldı: 1-0  

Rakibini deplasmanda yenerek 10 maçta 9. galibiyetini alan Körfez Gençlerbirliği’nin golünü ilk yarının uzatmalarında 45+1 dakikada Haydar Emre Şen attı.Geceden yağan aşırı yağmurun saha zeminini iyice ağırlaştırması nedeniyle oyuncular zaman zaman sıkıntılı anlar yaşadılar. Maç esnasında daha da ağırlaşan zemin nedeniyle iki takım oyun kurma ve top kontrolünde zorlandı. Karşılaşma sert geçmesine rağmen maçta herhangi bir gerginlik veya olumsuzluk olmaması sevindirdi.

RAKİP ÇAYIROVA

İlk yarının bitmesine az bir süre kala uzatma dakikalarında ceza yayının önünde Körfez Gençlerbirliği oyuncusuna yapılan faulden kazanılan serbest atışı kullanan alt yapıdan yetişen 2004 doğumlu genç futbolcu Haydar Emre Şen, kalecinin sağına güzel bir vuruşla golü attı. Maç sonuna kadar iki taraf da iyi mücadele etti, ancak maçta başka gol olmadı. Lideri kovalayan ve grubunda ikinci sırada bulunan Körfez Gençlerbirliği bir sonraki maçını Çayırova Menderesspor ile oynayacak.

U14’DE 9’DA 9

Diğer taraftan U14 Futbol liginde de Körfez Gençlerbirliği Futbol Takımı galibiyetler serisine devam ediyor. Körfez Esentepe Stadı’nda Taşköprü Birlikspor ile karşılaşan Gençlerbirliği SK grubun zayıf ekibi olan rakibini 13-0’lık sonuçla farklı yendi. Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği 9 maçta 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.