Milli Emir ‘BÜYÜK’ oynuyor Fenerbahçe geri istiyor !  

“TAKIM ARKADAŞLARIMI KUTLUYORUM”

Kocaelispor’un genç oyuncusu Emir Ortakaya, Çorum FK maçının ardından şu şekilde konuştu: “Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Geçen hafta çok zorlu bir deplasmandan galip ayrıldık. O galibiyetin bir anlamı olmalıydı bu hafta. Çok güzel bir karakter ortaya koyduk ve son dakika golü ile galibiyete uzandık. İlk yarıda bazen istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama ikinci yarıda farklı bir mücadele, farklı bir karakter ile maçı kazanmasını bildik. Sabırlı oynadık ve sonunda 3 puana ulaştık.

BU HAFTA DA ATTIM AMA SAYILMADI

Maçı kazanamayacağımıza dair hiçbir şüphem olmadı. Sahanın içerisinde o golü bulacağına inanıyorsun. Biz her zaman inandık ve bunun karşılığında golü bulduk. Bugün yine bir gol attım ancak gol geçerli sayılmadı. Açıkçası izlemedim pozisyonu. Kendi açımdan gol ama demek ki bir müdahalem varmış. Benim işim gol atmak değil tabii ama gelecek haftalarda belki yine goller atarım” dedi. Emir Ümit milli takımı kadrosundaki yerini almak için Riva’ya gitti.