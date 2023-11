KAHRAMAN-GAZİ-KAPTAN GÖKHAN:  “Kesin galip gelmemiz gerekiyordu”

“İLK YARI İYİ OYNAMADIK”

Değirmenci şu şekilde konuştu: “Göztepe deplasmanında aldığımız galibiyetin önemini arttırmak adına bugün kesin galip gelmemiz gerekiyordu. Maça da bu düşüncelerle hazırlandık. Baktığımız zaman ilk yarıda iyi oynamadığımızı söyleyebilirim. Maalesef ilk yarıda kendi oyunumuzu oynayamadık. Tabi böyle maçlarda olabiliyor. Devre arasında konuşmayı yaptık aramızda. İkinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Öne geçtik, duran toptan bir gol yedik. Sonrasında son dakikaya kadar maçı bırakmadık, biraz şansımız da yanımızdaydı. Bizi desteklemeye bu kadar çok taraftarın gelmesi ve bunu galibiyetle taçlandırmamız bizim için çok sevindirici oldu.

“MİLLİ ARAYA MUTLU GİRDİK”

Milli araya mutlu girdik. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Önümüzde 15 günlük bir süre var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yediğimiz gol öncesi de Yusuf’un kramponu bana geldi. Biraz açılma oldu, maçta bir süre durdu. Bu sebeple herkeste biraz konsantrasyon kaybı oldu. Futbolda bunlar ve oluyor. Daha da dikkatli olmamız gerekiyor tabi ki. Son ana kadar maçı bırakmayan ve mücadele eden tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“HER AN HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR”

Göztepe ve Çorum karşısında iki maçtır ilk 11’de forma giymesi ile ilgili de konuşan Değirmenci: “Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Her an hazır olman gerekir. Bir gün şans geldiğinde bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendiremezsen tekrar kulübeye dönmek zorunda kalırsın. Bende bu bilinçle her an oynayacakmış gibi çalışmalarımı sürdürdüm. Şans geldi, şu an için iyi de gidiyor. İnşallah bu şekilde devam eder” dedi. Maç sonrası kendisini kutlamak adına yanına gelen kendisine sarılan Harun Tekin ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu belirten Gökhan: “Her ikimizde profesyoneliz ve çok iyi bir arkadaşlığımız var. Takımın menfaati için ikimizde çok çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.