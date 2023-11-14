Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "çocuğu kasten öldürmek" ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından 14 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan S.Ö. (29) operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı. "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.T. (41), Ö.G. (41), B.Ç. (45) ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K. da yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
- Asayiş
Aranan şahıslar yakalandı
Kocaeli'de haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.