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Aranan şahıslar yakalandı

Kocaeli'de haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Aranan şahıslar yakalandı mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "çocuğu kasten öldürmek" ve "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından 14 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan S.Ö. (29) operasyonla yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. tutuklandı. "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan B.T. (41), Ö.G. (41), B.Ç. (45) ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K. da yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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