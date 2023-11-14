ARDA GÜLER’İN ARKADAŞI EMİR POLEMİĞİ BÜYÜYOR! ALİ KOÇ İSTİYOR, ENGİN KOYUN “VERMEM” DİYOR

Kulislerde en çok konuşulan konulardan biri de Ümit milli takımda bulunan Emir Ortakaya’nın devre arasında Fenerbahçe’ye gelmesiyle ilgili konuşulan söylentiler oldu. Koceelispor forması altında sol stoper oynamasına rağmen kritik gollerle takıma 9 puan kazandıran 19 yaşındaki genç Emir, Haziran ayağına kadar geçici (kiralık) transfer olarak Fenerbahçe’den Kocaelispor’a geldi. Sözleşmesi Haziran’da bitecek olmasına rağmen, Fenerbahçeli yazarların verdiği habere göre Emir’i geri almaya hazırlanan Fenerbahçe, Kocaelispor başkanı Engin Koyun nezdinde Ali Koç aracılığıyla girişim yapacak. Ancak Ertuğrul Sağlam’a vermeye yanaşmadığı Emir için izin çıkmayacak. Sözleşmeye göre de Kocaelispor bu oyuncuyu Fenerbahçe’ye vermeyebiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.