Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim'de Gölcük'te bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin S.Ç., S.G. ve C.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Asayiş
Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalınmıştı; 3 şüpheli yakalandı
Gölcük ilçesinde bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.