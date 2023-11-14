Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalınmıştı; 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim'de Gölcük'te bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin S.Ç., S.G. ve C.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.