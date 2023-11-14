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Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalınmıştı; 3 şüpheli yakalandı

Gölcük ilçesinde bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalınmıştı; 3 şüpheli yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim'de Gölcük'te bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin S.Ç., S.G. ve C.Ç. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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