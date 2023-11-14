Belediye kanunlarında değişiklik yapılmalı talebi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem Başken Vekili ve Yüksel Mimar Zekeriya Özak sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Belediye meclisi imar değişiklikleri,plan bütçe,çevre sağlığı, hukuk, faaliyet raporu,sosyal hizmetler vb.önemli konuların görüşüldüğü belediyenin en üst karar organıdır.Grup ve meclis toplantılarında konunun uzmanlarının varlığının önemi açıktır.Belediye meclislerinde uzman şehir plancısı, jeofizik ve jeoloji mühendisleri, inşaat mühendisi ve mimarların yer alması zorunlu hale getirilmelidir. Ayrıca mali konularda uzmanların, hukukçuların, halk sağlığı ve çevre alanlarındaki uzmanların da meclislerde yer alması zorunlu olmalıdır.Belediye meclis üyeliklerinin en az %50'si bu ve ilgili mühendisliklerden ve belediyeciliği ilgilendiren diğer meslek gruplarından belirlenmelidir.Belediye ve Büyükşehir kanunlarında değişiklik yapılmalıdır."