Mandacı: Siyaseti Ömer dedemden öğrendim

Kocaeli’de milletvekilliği yapan, kent siyasetinin önemli isimlerinden olan Ömer Türkçakal’ın torunu Caner Mandacı siyasete atıldı. Yakın zamanda CHP İzmit İlçe kongresinde başkan olarak seçilen Gökhan Ercan’ın basın işlerini takip eden ve yönetiminde yer alan Caner Mandacı, gazetemize özel değerlendirmelerde bulundu. Siyaseti dedesinden öğrenen Mandacı yerel seçimler hakkında da düşüncelerini paylaştı.

“BEN İZMİTLİYİM!”

Aynı zamanda babasıyla birlikte Caner Kuyumculuk firmasını işleten Mandacı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “1990 doğumluyum. İzmit’te doğdum, büyüdüm ve burada yaşıyorum. Dedem ile beraber çocukluktan beri aile olarak da zaten siyasetin içinde bulunuyorum. Onunla beraber birçok faaliyetlerde de yanında olmaya çalıştım. Herkesin tanıdığı Cüneyd Hoca(Özkürkçügil) aynı zamanda eniştem. Onunla beraber siyaset sürecinde beraber çalışma fırsatımız oldu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Özel Seymen Koleji’nde okudum. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nü bitirdim. Eşim de aynı bölümden mezun. Oğlumun adı Ömer.

“BİZ ESKİ CHP’LİYİZ”

Babam ben doğduğumda Caner Kuyumculuk’u açmış, şu anda ben işletiyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra finans sektörlerinde çalıştım. Beş yıl bankacılık tecrübemden sonra babamın da telkinleriyle siyasete atıldım. Bu işi artık birimizin devam ettirmesi gerekiyordu. Parti anlamında aktif olarak ilk defa İzmit İlçe yönetiminde görev alıyorum. Dededen, atadan CHP’liyiz, siyasi duruşumuz çok geçmişe dayanıyor. Üyelik kaydımızı yenileme durumumuz oldu.

ERCAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Siyasetin içinde her zaman vardık ama aktif olarak yönetimlerle ya da parti örgütlerinde görev almamıştım. Bu kenti seviyorum. Şehrimin sorunlarını, ülkenin problemlerini her vatandaş gibi ben de önemsiyorum. Bu nedenle hakkı kendimde görerek ileriye yönelik toplumsal olaylarda fikir ve söz sahibi olmak, etkileşimde bulunmak adına siyasetin içinde yer alıyorum. Sayın Gökhan Ercan beni onurlandırdı. Bana görev verdi kendisine teşekkür ederim” dedi.

“YEREL SEÇİM FARKLIDIR”

Yerel seçimler hakkında da konuşan Mandacı şöyle konuştu: “14-28 Mayıs gibi önemli bir seçim sürecinden çıktık. Bu dönemde partimiz ittifak yapmıştı. Partimiz seçimle ilgili yapılması gereken her şeyi yaptı. Gerekli vaatler verildi, her şey söylendi. Ama halkın takdiri böyle oldu. Ben önümüzdeki seçimlerden umutluyum. Çünkü yerel seçim farklıdır, genel seçim havası farklıdır, adaylar çok önemlidir. İnsanlar sandıkta bir ortak noktada buluşabilir. İzmit’te iddialı bir konumdayız.

“İNSANLAR YERELDE FARKLI STRATEJİ UYGULAR”

Ülke siyasetine de bakarsak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illeri tekrardan alacağımızı düşünüyorum. Çünkü daha önce yaptık. Bunu tekrardan yapabiliriz ve şu an ekonomik olarak da sıkıntılar ortada. İnsanlar yerelde oy verirken farklı strateji uygularlar. Genel siyasetten farklı düşünürler. Yerelde aday çok önemlidir. Ben büyükşehirde iddialı olduğumuzu düşünüyorum. İzmit’te ve tüm ilçelerimizi alabilecek güce sahibiz.

“FATMA BAŞKAN BAŞARILI”

“Fatma başkanı destekliyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Mandacı, “Tabii ki Fatma başkanı destekliyoruz. Fatma hanım o başarılı işlere imza atmış. İzmit de ilçelerimiz arasında tek belediye başkanımız, tek belediyemizdir. Kendisi yeniden göreve gelirse tabii ki yanındayız. Yani Fatma başkan ya da başka bir isim, kim olursa olsun, partimiz kimi aday olarak belirlenirse elimizden gelen desteği herkese göstereceğiz.