Belediye vatandaşı mağdur etti

Kartepe’nin Ketenciler Mahallesi’nde ikamet eden Cengiz Demirtaş, Kartepe Belediyesinin kendisini mağdur ettiğini iddia etti. Yaptığı açıklamasında önceki belediye başkanlarından Şükrü Karabalık döneminde kendisine gelen teklifle evlerinin bahçesinden yol açılmasına onay verdiğini, ancak yıkılacak olan bahçe tellerinin yerlerine montajlanmasını istediğini belirten Demirtaş, söz verilmesine rağmen taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi.

“HEP YALAN SÖYLÜYORLAR”

Demirtaş; şöyle konuştu: “O dönemde devletime güvendiğim için yazılı bir taahhüt almadım. Fakat yıllardır beni oyalıyorlar, bahçem açıkta kaldı. Gece vahşi hayvanlar, gündüz köyde gezen diğer hayvanlar girip eşyalarımıza varana kadar zarar veriyorlar. Şimdiki mevcut başkan Mustafa Kocaman ve başkan yardımcısı Murat Balaban ile görüştüm. Murat Balaban ‘Ben o işi hallettim’ diyecek kadar yalan söylüyor. Yazdığım dilekçelere cevap vermiyorlar.

“HAKSIZLIĞI HERKES DUYSUN”

Yaşadığım bu durumu Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’na anlattım, ama yine de bir sonuca varamadım. Bahçemden yol açarken sanki kaçak yapı yıkar gibi avlu direkleri ve tellerini iş makinesi ile toprağın altına gömdüler. Kartepe Belediyesinin arsasından yol geçmesine izin veren vatandaşına yaptığı bu haksızlığı herkesin duymasını istedim.”