Diyabet Sempozyumu Düzenlendi

Kocaeli Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen ve hastane konferans salonunda gerçekleşen sempozyuma Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Aziz Çardak, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, sağlık idarecileri ve ilgili sağlık çalışanları katılım sağladı.

Sempozyumda konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan “Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoşgeldiniz. Diyabet, kronik hastalıkların başında gelen ve vücuttaki tüm sistemleri etkileyen bir hastalık türü. Maalesef ülkemizde diyabet oranı gittikçe artmakta. Özellikle yaşam tarzı değişikliği, hazır gıdaların tüketilmesi, egzersizden uzak, hareketsiz ve stresli yaşam, diyabetin nedenleri olarak sıralanmakta. Bugün konusunda uzman hocalarımız tarafından katılımcılara diyabet konusunda önemli bilgiler aktarılacak. Kentimizde lokomotif görevi gören Kocaeli Şehir Hastanemizin gerçekleştirdiği bu tarz eğitim programlarından dolayı memnunuz. Bizlerde sağlık yöneticileri olarak her türlü desteğe hazırız. Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkı sunan hocalarıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda “Diyabet Nedir, Tanısı Nasıl Konulur”, “Diyabette Tıbbi Beslenme- Popüler Diyetlerin Faydası-Zararı”, “Diyabetli Bireylerin Bakımı ve Eğitimi”, Diyabet Tedavisinde Oral İlaçlar”, “Diyabet Tedavisinde İnsülin”, “Gebelikte ve Gebelerde Diyabet” konuları, eğitimciler Prof. Dr. Erkan Şengül, Doç. Dr. Özge Telci, Uz. Dr. Seda Erem Basmaz, Uz. Dr. Sevim Dindar, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kurt, Uzm. Diyetisyen Nur Çengel ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Alime Karataş tarafından katılımcılara ilgili slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Sempozyuma sunduğu katkılardan dolayı eğitimcilere Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdiminde bulunuldu.