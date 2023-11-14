- Asayiş

AKP Milletvekili'nin acı günü

AKP Milletvekili Sami Çakır’ın annesi Fatma Çakır, 94 yaşında hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP Milletvekili'nin acı günü mask

AKP Milletvekili Sami Çakır’ın annesi Fatma Çakır, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. 1929 doğumlu olan ve Sakarya’da ikamet eden Fatma Çakır’ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip İstanbul, Zeytinburnu Seyyid Nizam Cami ve türbesinden kaldırılıp Silivrikapı mezarlığına defnedilecek. 3 çocuk annesi olan Fatma Çakır’ın taziye kabulleri ise Sami Çakır’ın evinin bulunduğu Maşukiye’de olacak.
# AKP, Sami Çakır

- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.834.956 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL