AKP Milletvekili'nin acı günü

AKP Milletvekili Sami Çakır’ın annesi Fatma Çakır, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. 1929 doğumlu olan ve Sakarya’da ikamet eden Fatma Çakır’ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip İstanbul, Zeytinburnu Seyyid Nizam Cami ve türbesinden kaldırılıp Silivrikapı mezarlığına defnedilecek. 3 çocuk annesi olan Fatma Çakır’ın taziye kabulleri ise Sami Çakır’ın evinin bulunduğu Maşukiye’de olacak.