AKP Milletvekili Sami Çakır’ın annesi Fatma Çakır, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. 1929 doğumlu olan ve Sakarya’da ikamet eden Fatma Çakır’ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip İstanbul, Zeytinburnu Seyyid Nizam Cami ve türbesinden kaldırılıp Silivrikapı mezarlığına defnedilecek. 3 çocuk annesi olan Fatma Çakır’ın taziye kabulleri ise Sami Çakır’ın evinin bulunduğu Maşukiye’de olacak.
- Asayiş
AKP Milletvekili'nin acı günü
AKP Milletvekili Sami Çakır’ın annesi Fatma Çakır, 94 yaşında hayatını kaybetti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.