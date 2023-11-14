Minibüs eve girdi: 1 yaralı!

Kaza, Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi'nde meydana geldi. İ.K. hakimiyetindeki 34 FP 7249 Opel marka otomobil ile M.E. idaresindeki 06 TUA 51 Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu, minibüs ise bir evin bahçesine girdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi'nde meydana geldi. İ.K. hakimiyetindeki 34 FP 7249 Opel marka otomobil ile M.E. idaresindeki 06 TUA 51 Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu, minibüs ise bir evin bahçesine girdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.