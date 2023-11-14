Minibüs eve girdi: 1 yaralı!

Kaza, Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi'nde meydana geldi. İ.K. hakimiyetindeki 34 FP 7249 Opel marka otomobil ile M.E. idaresindeki 06 TUA 51 Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu, minibüs ise bir evin bahçesine girdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.