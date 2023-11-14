YENİDEN REFAH İZMİT’TE YOĞUN SEÇİM ÇALIŞMALARI

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Cafer Ateş ve Yönetim Kurulu, DİSK’e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikasına (GENEL-İŞ) ziyaretlerini gerçekleştirdi. GENEL-İŞ Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve yönetimi tarafından ağırlanan Yeniden Refahlılar, yaklaşan yerel seçimler için yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgilendirme yaptılar. Bununla beraber Sendikaya bağlı üye işçilerin sorunlarını, iş hayatında yaşadıkları sıkıntıları ve geleceğe yönelik beklentilerini dikkatle dinleyen Ateş; notlarını alarak bu sıkıntıları ve beklentileri muhakkak dikkate alacaklarını ve genel merkeze rapor edeceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ateş; enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücretlerin işçilerin ve emekçilerin belini büktüğünün ve geçim sıkıntısının hat safhaya vardığının farkında olduklarını belirtirken, vatandaşın bu zor günleri atlatıp, bolluğa, berekete ve refaha ulaşmasının tek yolunun Milli Görüş Politikalarının uygulanması ile olabileceğini ifade etti.Verimli ve faydalı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden İlçe Başkanı , kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde ağırlayan GENEL-İŞ Şube Başkanı Vedat Küçük Bey ve Yönetimine teşekkür etti.