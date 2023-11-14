Peş peşe operasyonların ardından Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve ilgili birim yöneticileri ile birlikte İçişleri Bakanı yardımcıları da katıldı.

Toplantıda Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Mengene, Çengel, Çember ve Kıskaç operasyonlarının değerlendirildiğini belirten Yerlikaya, sosyal medya hesabında şunları kaydetti:

“Terör ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Limanlarımızın güvenliği, ruhsatsız silahlar, yakalama kararı olanların adalete teslim edilmesi konularında da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu büyük mücadeleyi canlarını hiçe sayarak sürdüren, operasyonları gerçekleştiren kolluk güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum.”

KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASIYLA 79 KİŞİYE İŞLEM

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda da “halkı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlere, devlet büyüklerine hakaret edenlere göz yummadıklarını” belirterek şunları söyledi:

– “Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız. Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde ‘Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

– Ayrıca; sosyal medya platformu X üzerinden son 1 ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığı tespit edildi. Paylaşım yapan hesapların yüzde 27,86’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41’inin (587 milyon 348 bin 206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz.”

Kaynak: sözcü