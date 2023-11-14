Bülent Ecevit Üniversitesi 50 KPSS ile personel alıyor! Lise, önlisans ve lisans mezunu...

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alımı ilanı yayımlandı. Az önce 10 Kasım 2023 Resmi Gazetede yayımlanan personel almı ilanına göre Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadroda sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu yönde alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun kapsamında istihdam edilmek üzere 4/B personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS puanı yapılacak.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Söz konusu duyuruya göre 81 Sözleşmeli personel alımı yapılacak olup mezuniyete göre kontenjanlar şöyledir.

Lise Mezunu: 1 Şoför, 15 Hasta Bakıcı, 2 Gassal, 15 Hizmetli Alımı, 4 Teknisyen,

Ön Lisans Mezunu: 12 Büro Personeli, 1 Tekniker, 10 Sağlık Tekniker,

Lisans Mezunu: 1 Psikolog, 2 Fizyoterapist, 10 Hemşire, 1 Veteriner, 2 Spor Uzmanı, 1 Odyolog, 1 Diyetisyen, 3 Eczacı

Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı KPSS puanı sırasına göre gerçekleştirilecek. Bu kapsamda atamalar KPSS Puan sırası ile gerçekleştirilecek olup herhangi bir Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın sadece puan sırasına göre yerleştirme gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Aranan Şartlar nedir?

Üniversite sözleşmeli personel alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak " gibi şartlar aranacak.

KPSS Şartı Nedir?

Adayların 2022 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Üniversiteye personel alımı çin başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını en geç 15 gün içerisinde şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 10 - 24 Kasım 2023