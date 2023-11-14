DİSK'in gerçekleştirdiği "Gelirde Adalet Vergide Adalet" yürüyüşü kapsamında İzmit'te gerçekleştirdiği eyleme CHP Kocaeli İl Başkanvekili Olgu Denizoğlu, İl Başkan Yardımcıları ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan katılım gösterdi. İzmit Merkez Bankası önünde toplanan CHP'liler, İnsan Hakları Parkı'na kadar yürüyüşe eşlki etti. Burada DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun basın açıklaması takip edildi. Partililer açıklamasında "Partimiz her daim emeğin ve işçi sınıfının yanında olamaya devam edecektir!" dedi.
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DİSK İzmit'te!
DİSK'in gerçekleştirdiği "Gelirde Adalet Vergide Adalet" yürüyüşü kapsamında İzmit'te gerçekleştirdiği eyleme CHP Kocaeli İl Başkanvekili Olgu Denizoğlu, İl Başkan Yardımcıları ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan katılım gösterdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.