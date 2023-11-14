Türkiye’den İsrail'e her gün 7 gemi gidiyor!

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken, İsrail Türkiye’de hem kamu hem de yurttaşlar tarafından protesto ediliyor, boykotlar düzenleniyor. İsrail ve ABD menşeili olduğu iddiasıyla Starbucks, Burger King, Mcdonalds gibi firmalara yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Öte yandan, iktidar sadece TBMM’de Coca-Cola satışı yasakladı ve sert demeçler vermekten geri durmadı. Firmalara yönelik boykot devam ederken, İsrail’le ticaret son hızıyla devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan gazeteci Metin Cihan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Türkiye’nin İsrail’le yaptığı ticareti gözler önüne serdi.Cihan, Türkiye'den İsrail'e malzeme taşıyan gemileri listeledi. Marinetraffic kayıtlarına göre, Gazze saldırısının başladığı 7 Ekim'den bugüne Türkiye'den İsrail'e toplam 253 gemi gitti. Türkiye'den İsrail'e günlük malzeme taşıyan gemi sayısı 7.

EN ÇOK HANGİ ÜRÜNLER İSRAİL’E TAŞINIYOR?

Metin Cihan "İsrail’in saldırıları başladığından beri Türk limanlarından kalkan 253 gemi İsrail’e ulaştı. Her gün ortalama 7 gemi hareket ediyor. Ham petrol ve akaryakıt taşıyan tankerler, demir çelik, çimento, gıda ve diğer ürünler aralıksız bir şekilde İsrail’e ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

“LAFTA FİLİSTİN’İ, GERÇEKTE İSRAİL’İ DESTEKLİYORUZ”

#İsraileSevkiyatıDurdur hashtag’iyle paylaşımlarını sürdüren Cihan, “İsrail'in katliamı devam ederken Türkiye'den İsrail'e sevkiyat yapan gemileri listeledim. Hepsini sığdırmak mümkün olmadı. Ayrıca ben bu tablonun ekran görüntüsünü alırken bile yenileri yanaşıyordu. Lafta Filistin'i, gerçekte İsrail'i destekliyoruz” dedi.

AKP'Lİ ADAY DA ARALARINDA

Cihan’ın paylaşımlarında ilginç bir ayrıntı da göze çarpıyor. Buna göre, AKP’nin Hatay’dan belediye başkanlığı için aday gösterdiği İbrahim Güler’in sahibi olduğu ro-ro İsrail’e sevkiyatlarına devam ettiği ortaya çıktı. Güler’in aynı zamanda il başkanlığı yaptığı da belirlendi.

TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDAKİ TİCARET

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ise 6 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamın içinde en büyük kalemi ise çelik ihracatı oluşturuyor. Boru ve petrol hattı gibi enerji alanlarında işbirlikleri de var. Karar yazarı İbrahim Kahveci de köşesinde bu duruma dikkat çekerek, "Türkiye İhracatçılar Meclisi-TİM raporuna göre Türkiye İsrail’e mal satışında Çin ve ABD’den sonra gelen Almanya ile beraber aynı seviyede ihracatta bulunuyor. Yani İsrail'in ihtiyaçlarını karşılamasında dünyada 3'üncü ülkeyiz" diye yazdı.

TİM verilerine göre, geçen yıl İsrail’e 1 milyar 192 milyon dolarlık demir-çelik satışı yapıldı. Bunu 563 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları izledi. Üçüncü sırada ise 512 milyon dolarla plastikler ve mamuller geliyor.

Kahveci, TÜİK'in dış ticaret verilerinin son 6 aylık ortalamasına göreyse İsrail'e ayda 450 milyon dolarlık mal satıldığına işaret etti.

Dünya çapında sokaklarda kitlesel protestolar yapıldığını belirten İbrahim Kahveci "Biz ne yapıyoruz? Coca-Cola boykotu. Ya da Burger King boykotu... Bunlar isim hakkı ile çalışan Türk şirketleri ama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bile İsrail’e tepkiyi bu ürünleri menüden çıkartarak başaracağını sanıyor. Ama İsrail’e özellikle bomba yapımında kullanılacak stratejik ürün satışlarında bir kısıtlama duydunuz mu? Orada yaptırım olarak güç ifade edecek herhangi bir ürün satışına kısıtlama geldi mi?" diye sordu.

Kaynak: cumhuriyet