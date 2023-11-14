Kartepe Belediyesi'nden boykot kararı

Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılara tepki göstermek ve İsrail’in bu acımasızlığına dur demek amacıyla başlatılan boykotlar sürüyor. Kartepe Belediyesi de bünyesinde çalışan memur ve işçilerinin banka kartlarını, İsrail’e destek veren firmaları boykot etmek amacıyla; Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı.