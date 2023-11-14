Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılara tepki göstermek ve İsrail’in bu acımasızlığına dur demek amacıyla başlatılan boykotlar sürüyor. Kartepe Belediyesi de bünyesinde çalışan memur ve işçilerinin banka kartlarını, İsrail’e destek veren firmaları boykot etmek amacıyla; Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı.
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Kartepe Belediyesi'nden boykot kararı
Kartepe Belediyesi, Gazze’ye yönelik saldırılarını aralıksız olarak sürdüren İsrail’i destekleyen firma ve ürünlerinin boykotu çerçevesinde personel banka kartlarını TROY’a taşıyacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.