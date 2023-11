Ankara'ya yürüyen DİSK üyelerine İzmit'te coşkulu karşılama

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( DİSK) 13 Kasım'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun önderliğinde başlattığı “Vergide adalet, gelirde adalet” sloganıyla İstanbul’dan Ankara'ya yürüyüşü İzmit'e ulaştı. Çerkezoğlu.ve beraberindekileri İzmit merkez bankası önünde, DİSK ve Lastik İş Sendikası işçileri karşıladı. Sabri Yalım Parkına kadar yürüyen gruba Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, CHP İl Başkanvekili Olgu Denizoğlu ve yönetimi, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, TİP İl Başkanı Umut Yaşar Özgen ve yönetimi, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve yönetimi, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, Av. Nazım Gençtürk ile sendika üyesi işçiler yer aldı.

“ADALET İÇİN YÜRÜYORUZ”

Yürüyüş sonrası konuşma gerçekleştiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Emeğin ve mücadelenin kenti, Türkiye işçi sınıfının nice direniş destanları yazdığı Kocaeli’de sizlerle buluştuk. Ankara’ya gelir ve vergide adalet için yürüyoruz. Ülkede adalet için yürüyoruz. DİSK yürürse, işçiler yürürse bütün karanlıklar aydınlanır. İşçiler yürürse geleceğimiz aydınlanır. Dün İstanbul’da Kadıköy’de başlattık yürüyüşü. Daha 2 gün tamamlanmadan yürüyüşümüz her adımda daha fazla büyüdü. İstanbul'dan Kocaeli’ye kadar bizi uğurlayan karşılayan sesini soluğunu bize katan işçi arkadaşlarımızla büyüdük. Yürüdüğümüz her yerde bizimle birlikte yürüyen genç kardeşlerimiz de genç işçilerimiz de yürüdü. Yürüyüşümüz her adımda daha fazla büyüdü. Yola çıkarken DİSK yönetimi olarak 'yalnız yürümeyeceğiz' dedik.

EMEĞİMİZİ ALMADAN PEŞİN PEŞİN VERGİMİZİ ÖDÜYORUZ

“Alım gücümüzün her gün daha fazla düşmesini engellemek için yürüyoruz. 7 bin 500 lira aylıkla hayatını sürdürmeye çalışan milyonlarca emeklinin sesi soluğu olmak için yürüyoruz. Öyle bir vergi sistemi kurmuşlar ki dünyanın en kötü vergi sistemi Türkiye’de. Bir ülkede dolaylı vergilerin oranı ne kadar yüksekse o ülkede vergi adaletsizliği o kadar yüksektir. Daha emeğimizi almadan peşin peşin vergimizi ödüyoruz. Bu sesi, bu soluğu Ankara’ya taşıyoruz. Her adımda yürüyüşümüz biraz daha güçlenerek devam ediyor. Bu kader değil bunu biliyoruz. Bunun tam tersi mümkün. Bu ülkede hepimiz çalışıyoruz ve bizim çalışarak ürettiğimiz değer bu ülkenin 85 milyon insanını yaşatmaya yeter de artar." şeklinde konuştu