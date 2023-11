DEPRESYON ANTİDEPRESAN EKSİKLİĞİ DEĞİLDİR

Nurçin Çağlar ile “NURÇIN BUGÜN NE VAR?”

Psikiyatrist Dr. Kelly Brogan “A Mind of Your Own / Kendine Ait Bir Zihin” kitabına şu cümle ile başlıyor: “Depresyon antidepresan eksikliği değildir.” Depresyona tamamen ezber bozan bir yaklaşımı var. Özellikle beslenme ve mikrobesin eksikliklerinin tamamlanması gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle depresyonla nasıl mücadele edilebileceğini anlatıyor.

Çok yakında da İgloo Yayınevi Psikiyatrist Dr. Drew Ramsey’in “Eat to Beat Depression and Anxiety” (Depresyon ve Anksiyeteyi Yenmek Üzere Beslenme) kitabının Türkçe çevirisini yayımlayacak.