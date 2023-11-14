DEPRESYON ANTİDEPRESAN EKSİKLİĞİ DEĞİLDİR

Nurçin Çağlar ile “NURÇIN BUGÜN NE VAR?”
Psikiyatrist Dr. Kelly Brogan “A Mind of Your Own / Kendine Ait Bir Zihin” kitabına şu cümle ile başlıyor: “Depresyon antidepresan eksikliği değildir.” Depresyona tamamen ezber bozan bir yaklaşımı var. Özellikle beslenme ve mikrobesin eksikliklerinin tamamlanması gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle depresyonla nasıl mücadele edilebileceğini anlatıyor.
Çok yakında da İgloo Yayınevi Psikiyatrist Dr. Drew Ramsey’in “Eat to Beat Depression and Anxiety” (Depresyon ve Anksiyeteyi Yenmek Üzere Beslenme) kitabının Türkçe çevirisini yayımlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.