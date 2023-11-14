Kocaeli'de 8 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ'ın gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın ( 15 Kasım Çarşamba) Dilovası, İzmit, Gölcük, Darıca, Karamürsel, Başiskele, Kartepe, Kandıra, olmak üzere 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şu şekilde:
|53373
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|HACI AKIF, HACI AKİF, TAVSANCIL, TAVŞANCIL
|AHMET AKKOR CD., ATLAS SK., BAĞLAR CD., BAYIRLI SK., ÇİMEN SK., EZGİ SK., GÖRKEM SK., GÜMÜŞ SK., KAMELYA SK., KAUÇUK SK., KAYIN SK., KIRAZ, KİRAZ SK., MEVSİM SK., MUHARREM TETİK CD., NUH ÇIMENTO, RAGIP CANSIZ SK., SAHIN, SAKIR ÇESME, SAKIZ SK., SÜMBÜLLÜK CD., ŞAHİN CD., ŞAKİR ÇEŞME CD., ŞÜKRÜ BEY CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., TOYA SK., TUNA, TUNA CD., YESIM, YÜKSEL, ZİYA TOPLAN CD., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT CD.
|15.11.2023
|09:00
|15:00
|53388
|KOCAELİ
|İZMİT
|BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER
|BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER
|15.11.2023
|09:00
|17:00
|53422
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD.
|15.11.2023
|09:00
|17:00
|53427
|KOCAELİ
|İZMİT
|TAVŞANTEPE
|AZİZE SK., CEM SK., CENNET SK., GÜLŞEN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MUTLULUK SK., OKSAN
|15.11.2023
|09:00
|17:00
|53473
|KOCAELİ
|DARICA
|ISTASYON, İSTASYON
|1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409., 1409. SK., 1409/1. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1412. SK., 1461. SK., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD.
|15.11.2023
|01:00
|04:00
|53495
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DEGIRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE MERKEZ, MERKEZ, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR
|3001. SK., 3002. SK., 3003. SK., 3005. SK., 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012. SK., 3013. SK., 3014. SK., 3015. SK., 3016., 3016. SK., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3129. SK., 3139. SK., 3140. SK., 3148., ADALI DERE, ADALI DERE SK., AMIRAL KAYACAN, AMIRAL SAGLAM, AMİRAL KAYACAN, AMİRAL KAYACAN CD, AMİRAL KAYACAN CD., BAHRİYE ÜÇOK CD., DEGIRMENDERE CUMHURIYET, DEGIRMENDERE ISTIKLAL, DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEĞİRMENDERE İSTİKLAL CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., MUSTAFA NECATİBEY SK., MÜFIT SANER, MÜFİT SANER CD., PLEVNE, POYRAZ CD., PROF.MUAMMER AKSOY CD, PROF.MUAMMER AKSOY CD., PROF.NUSRET FİŞEK CD., SEMİH ÇELİKKOL SK., SÜLEYMAN SOLAK, SÜLEYMAN SOLAK CD., YÜZBAŞILAR CD.
|15.11.2023
|09:00
|16:00
|53522
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, SADIK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD.
|15.11.2023
|10:00
|17:00
|53523
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI
|1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1010. SK., 1011. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1084. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AVCI SK., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD.
|15.11.2023
|09:00
|17:00
|53524
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|AKSIGIN, AKSIĞIN, KAZANDERE, SERINDERE, SERİNDERE, TEPECIK, TEPECİK
|AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|15.11.2023
|09:00
|17:00
|53529
|KOCAELİ
|İZMİT
|ÇAYIRKÖY, SEPETÇI, SEPETÇİ
|BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLKENT 1.ETAP SK., HACIOGLU MEVKII, HACIOGLU MEVKII KÜME EVLER, HACIOĞLU MEVKİİ, HACIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|15.11.2023
|13:00
|16:00
|53563
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, SUADİYE
|BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK.
|15.11.2023
|09:00
|17:00
|53570
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÇAKIRCAALİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALİ, YUSUFÇA
|AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|15.11.2023
|09:00
|17:00
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