AKP'li başkan Sait Mete adaylık için istifa etti!

3 yıldır görevini sürdüren AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete istifa etti. Yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmak için istifa eden Mete, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a rakip olmaya hazırlanıyor.