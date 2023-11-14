Emlak Kulübü’nden Kocaeli Üniversitesi’ndeki öğrencilere mesleki panel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin de destek verdiği “Deprem ve Kentsel Dönüşüm Gerçeği“ projeleri hakkında paneller düzenleyerek kamuoyunu aydınlatan Emlak Kulübü Yönetimi, bu defada Kocaeli Üniversitesi ‘ Emlak ve Emlak Yönetimi Bölüm Başkanlığı’nın konuğu oldu.

MESLEKİ TÜYOLAR VERİLDİ

Geleceğin Emlak Danışmanı öğrencileri ve Doç.Dr.Leyla Şenol ile diğer öğretim görevlilerinin de katıldığı bölüm sınıfındaki panelde konuşan Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Özdağ, sektördeki son yönetmelik değişikliği, kimlik doğrulama,Taşınmaz Ticareti Yetki belgesi nasıl alınır ve Emlak sektörünü gelecekte neler bekliyor ? başlıklı konuları detaylı olarak anlattı

İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM MESAJI

Büyük beğeni toplayan panelin ardından ‘ Emlak ve Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Dr.Murat Bolat katkılarından dolayı Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ’a Teşekkür Belgesi taktim etti. Programın ardından, Kocaeli Üniversitesi ile Emlak Kulübü arasında bundan sonraki süreçte de iletişim ve işbirliği artarak devam edeceği belirtildi.