- Eğitim G:

Emlak Kulübü’nden Kocaeli Üniversitesi’ndeki öğrencilere mesleki panel

Kocaeli Üniversitesi ‘ Emlak ve Emlak Yönetimi Bölüm Başkanlığı’nın daveti üzerine “Emlak Sektörünün Geleceği “ konulu panelde konuşan Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Özdağ, sektördeki son yönetmelik değişikliği,kimlik doğrulama, ‘Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ nasıl alınır ve ‘Emlak sektörünü gelecekte neler bekliyor ?’ konularıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Emlak Kulübü’nden Kocaeli Üniversitesi’ndeki öğrencilere mesleki panel mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin de destek verdiği “Deprem ve Kentsel Dönüşüm Gerçeği“ projeleri hakkında paneller düzenleyerek kamuoyunu aydınlatan Emlak Kulübü Yönetimi, bu defada Kocaeli Üniversitesi ‘ Emlak ve Emlak Yönetimi Bölüm Başkanlığı’nın konuğu oldu.

MESLEKİ TÜYOLAR VERİLDİ

Geleceğin Emlak Danışmanı öğrencileri ve Doç.Dr.Leyla Şenol ile diğer öğretim görevlilerinin de katıldığı bölüm sınıfındaki panelde konuşan Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Özdağ, sektördeki son yönetmelik değişikliği, kimlik doğrulama,Taşınmaz Ticareti Yetki belgesi nasıl alınır ve Emlak sektörünü gelecekte neler bekliyor ? başlıklı konuları detaylı olarak anlattı

İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM MESAJI

Büyük beğeni toplayan panelin ardından ‘ Emlak ve Emlak Yönetimi Bölüm Başkanı Dr.Murat Bolat katkılarından dolayı Emlak Kulübü Başkanı Fuat Özdağ’a Teşekkür Belgesi taktim etti. Programın ardından, Kocaeli Üniversitesi ile Emlak Kulübü arasında bundan sonraki süreçte de iletişim ve işbirliği artarak devam edeceği belirtildi.
# oldu, büyük, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

- Eğitim

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.834.956 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL