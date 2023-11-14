Kocaeli'deki oto lastikçiler kış lastiği uyarısında bulundu

İzmit ilçesinde lastik tamiri yapan firmanın müdürü Adem Dost, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki iklim şartlarında tam performans gösterdiğini söyledi.Yaz lastiklerinin bu dönemlerde kullanıma uygun lastikler olmadığına işaret eden Dost, "Şu an 20-25 dakikayı bulan sökme takma işlemleri, yoğunlukta maksimum 40 dakikalara kadar çıkabiliyor. Rot ayarı da önemli. Çünkü bozuk rot ayarı düzensiz aşınmalara sebep olur ve lastiğin ömrünü kısaltır. Ayrıca sürüş güvenliğini tehlikeye sokar. Sökme takma işlemi binek araçlarda 450 liradan başlıyor." dedi.Lastik değişimi için aracını servise getiren Erhan Soygeniş de asfalt soğukluğu ve kışın yol tutuş güvenliği nedeniyle kış lastiği tercih ettiğini belirterek, herkese kış lastiği kullanmasını önerdi.