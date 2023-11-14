İzmit ilçesinde lastik tamiri yapan firmanın müdürü Adem Dost, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki iklim şartlarında tam performans gösterdiğini söyledi.Yaz lastiklerinin bu dönemlerde kullanıma uygun lastikler olmadığına işaret eden Dost, "Şu an 20-25 dakikayı bulan sökme takma işlemleri, yoğunlukta maksimum 40 dakikalara kadar çıkabiliyor. Rot ayarı da önemli. Çünkü bozuk rot ayarı düzensiz aşınmalara sebep olur ve lastiğin ömrünü kısaltır. Ayrıca sürüş güvenliğini tehlikeye sokar. Sökme takma işlemi binek araçlarda 450 liradan başlıyor." dedi.Lastik değişimi için aracını servise getiren Erhan Soygeniş de asfalt soğukluğu ve kışın yol tutuş güvenliği nedeniyle kış lastiği tercih ettiğini belirterek, herkese kış lastiği kullanmasını önerdi.
- Yaşam
Kocaeli'deki oto lastikçiler kış lastiği uyarısında bulundu
İzmit ilçesinde lastik tamiri yapan firmanın müdürü Adem Dost, kış lastiğinin 7 derecenin altındaki iklim şartlarında tam performans gösterdiğini söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.