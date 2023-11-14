Kaza, saat 19.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Gelturan yönetimindeki 34 DD 0896 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Kazada, sürücü Erkan Gelturan ile hafif ticari araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 1sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hafif ticari aracın çarptığı büyükbaş hayvanlardan biri ölürken diğeri de yaralandı. Yaralanan hayvan daha sonra yoldan uzaklaşarak gözden kayboldu. Büyükbaş hayvanları başıboş bırakıp kazaya sebebiyet veren kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
- Asayiş
2 büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı
Körfez ilçesinde hafif ticari aracın, yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarpması sonucu meydana gelen kazada; 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı, büyükbaşlardan ise biri öldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.