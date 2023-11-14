Kocaeli Şehir Hastanesinde Diyabete Bakış Sempozyumu Düzenlendi

Tüm dünyada halk sağlığına yönelik global bir tehdit olarak değerlendirilen diyabet hastalığının farkındalığına dikkat çekmek amacıyla Kocaeli Şehir Hastanesinde 'Diyabete Bakış' sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Aziz Çardak, Hastane Başhekim Vekili Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katılım sağladı.

Diyabetin erken farkındalığının önemi, diyabette beslenme ve egzersiz, güncel tedavi yaklaşımları ve diyabetli hastalarda öz bakım yönetimi ve hemşirelik bakımları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasında, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halil Kaçar "14 Kasım diyabetlilerin, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların diyabet konusunda farkındalığı arttırmak için bir araya geldiği küresel bir gündür. Dünyada her on yetişkinden biri diyabet hastasıdır. Diyabet konusunda daha fazla bilinçlenmemiz gerekir.’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

Hastane Başhekim Vekili Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Diyabeti olan bireyler, topluma göre kalp damar hastalıklarına 2 ile 4 kat daha fazla maruz kalmaktadırlar. Ayrıca, diyabet, kronik böbrek hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle, diyabet, eşlik ettiği ek hastalıklarla birlikte ölüm oranlarında artışa neden olabilmektedir. Ancak, son zamanlarda keşfedilen bazı diyabet ilaçları hastaların tedavisinde önemli gelişmeler sağlamaktadır. Özellikle SGLT2 inhibitörleri ve GLP-1 reseptör agonistleri, sadece diyabet tedavisine katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda diyabet olmayan bireylerde kalp damar hastalıkları ve kalp yetmezliği tedavisinde de etkili ilaçlar olarak öne çıkmaktadır.” dedi.

Dr. Demirkıran, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin geçtiğimiz ağustos ayında yayınladığı kılavuza göre, diyabet hastalarına haftada 150 dakika orta yoğunlukta (örneğin tempolu yürüyüş) veya 75 dakika yüksek yoğunlukta (örneğin yüzme, koşma) egzersiz önermektedir. Akdeniz tipi diyetin diyabet hastaları için en sağlıklı diyetlerden biri olduğunu belirten Dr. Demirkıran, tansiyon değerlerinin de 140/90 mmHg'nin altında tutulmasının önemine değindi. Ayrıca her diyabet hastasının kalp damar hastalıklarından koruyucu amaçlı aspirin kullanması gerekmeyebilir, bu konuda uzman doktora danışmak önemlidir diyerek sözlerini tamamladı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan konuşmasında ‘’ Diyabet tüm toplumun en önemli sağlık problemlerinden biri olmuş durumda. Ayrıca tüm vücut sistemini etkileyen bir hastalıktır. Uzun yaşamanın yanında hayat kalitesi yüksek bir hayat yaşamakta önemli. Bu nedenle diyabet hastalığının farkındalığını arttırarak toplumumuzu bilinçlendirmeliyiz.’’ diyerek sempozyumun verimli olmasını temenni etti.

Sempozyumun açılışını gerçekleştiren Prof. Dr. Erkan Şengül, açılış konuşmasının ardından ilk olarak sözü hastane hekimlerimizden Uzm. Dr. Seda Erem Basmaz’a bıraktı. Dr. Erem Basmaz, diyabet nedir? tanısı nasıl konulur konuları ile ilgili bilgiler aktardı. Konuşmasının ardından söz alan Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Kurt, diyabet tedavisinde oral ilaçlar konusu ile ilgili bilgileri katılımcılara aktardı. Diyabette beslenme konusunda açıklamalarda bulunan Uzm. Diyetisyen Nur Çengel, diyabette tıbbi beslenme tedavisi, diyetlerin faydası, zararı konularında bilgiler verdi. Hastane Diyabet Hemşiresi Alime Karataş ise konuşmasında, diyabetli bireylerin bakımı ve eğitimi konusuna değinerek önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Özge Telci Çaklılı da diyabet tedavisinde insülin konulu konuşmasında insülin kullanımı hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Son olarak gebelerde diyabet tedavisi konusunda söz alan Uzm. Dr. Sevim Dindar, Gebelikte ve Gebelerde diyabet konularında bilgiler vererek diyabetin gebelikte önemine dikkat çekti. Sempozyum konuşmaların ardından ikramlarla son buldu.