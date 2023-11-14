İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Hürriyet şu ifadeleri kullandı: “ Cumhuriyet Halk Partisi - CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Genel Başkanımızın İzmit ve Kocaeli'ye kucak dolusu selamları var.” Hürriyet’e ziyarette İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca ve belediye koordinatörleri eşlik etti.
- Siyaset
Hürriyet'ten, Özgür Özel'e ziyaret!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.