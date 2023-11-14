Hürriyet'ten, Özgür Özel'e ziyaret!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e makamında hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Hürriyet şu ifadeleri kullandı: “ Cumhuriyet Halk Partisi - CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Genel Başkanımızın İzmit ve Kocaeli'ye kucak dolusu selamları var.” Hürriyet’e ziyarette İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca ve belediye koordinatörleri eşlik etti.