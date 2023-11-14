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TBMM'de Gebze'nin il olması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Gebze'nin il olması için CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Cihat Polat
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TBMM'de Gebze'nin il olması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi mask
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CHP Gebze Milletvekili Nail Çiler, mecliste Gebze’nin il olmasına yönelik verdiği kanun teklifi reddedildi. CHP’li isim yaptığı meclis konuşmasında, “Gebze'nin İl Yapılması Hakkında verdiğim Kanun Teklifim AK PARTİ ve MHP Grubu oylarıyla reddedildi. Yorumu seçmenlerimize bırakıyorum” ifadelerine yer verdi.
# chp, Nail Çiler, Gebze, MHP, Meclis

- Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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