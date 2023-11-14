14 Kas 2023 - 22:01 - Siyaset

TBMM'de Gebze'nin il olması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Gebze'nin il olması için CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in verdiği kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi