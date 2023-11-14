AKP'den Kandıra'ya belediye başkan aday adayı başvurusu yaptı!

AKP'de belediye başkanlıkları için aday adayları başvuruları devam ediyor. Kandıra Belediye Başkan Aday Adayı olarak ilk başvuruyu Doçent Doktor Harun Öztaş yaptı.Doçent Doktor Harun Öztaş kendisini şu şekilde tanıttı:
Doçent Doktor, Harun ÖZTAŞ Kimdir?
Okan Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapmakta olup, yüksek lisans öğrencisilerine dersler vermekteyim.
Genel Psikoloji Doktoramı Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nde yaptım.
Ayrıca Doçentlik çalışmalarımı da aynı üniversiteside tamamlayarak,' Doçentlik" unvanını aldım.
Daha sonra farklı üniversitelerde ve farklı alanlarda eğitimime devam ettim. Sırasıyla eğitim aldığım üniversiteler ve bölümler;
İsviçre Montreux Swiss Business School Master Of Busıneess Admınstratıon (Yüksek lisans)
Uluslar arası Ahmet Yesevi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek lisans (Master)
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ( lisans)
Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ( önlisans)
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (lisans)
İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi (lisans)
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (lisans)
Bir de psikoloji üzerine yazılmış bir kitabım var.
Bununla birlikte ondan fazla uluslararası konferanslarda konuşmacı olarak katıldım.
Ayrıca birçok bilimsel dergilerde makalelerim yayınlandı.
Eğitim hayatımın yanı sıra Kocaeli'nin şirin ilçesi olan Kandıra'da , 2011 yılı itibariyle eğitim vermekte olduğumuz, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ‘nde Kurucu Müdür olarak görev yaptım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.