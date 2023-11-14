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Ara tatile giren öğrenciler, İzmit Belediyesi  Çocuk Workshoplarına yoğun ilgi gösteriyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Workshopları öğrencilerden yoğun ilgi görüyor

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Ara tatile giren öğrenciler, İzmit Belediyesi  Çocuk Workshoplarına yoğun ilgi gösteriyor mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her ara tatilde çocuklar için düzenlediği Çocuk Workshopları bu dönem de yoğun ilgiyle devam ediyor. Çocukların 9 gün sürecek ara tatilleri boyunca hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini isteyen İzmit Belediyesi, çocuk workshoplarına bugün Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde devam etti. Çocuklar mum ve makrome workshopunda yeteneklerini sergilerken etkinlikten dolayı duydukları memnuniyetlerini belirttiler. 


ETKİNLİK TAKVİMİ


15.11.2023 
MAKROME ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ
BELSA PLAZA A BLOK ÖNÜ


16.11.2023 
MOZAİK ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ZÜBEYDE HANIM KONAĞI KADIN YAŞAM MERKEZİ


17.11.2023 
KEÇE ATÖLYESİ VE TAKI ATÖLYESİ 
AKPINAR GENÇLİK MERKEZİ


18.11.2023 
TAKI ATÖLYESİ VE TOKAT BASKI ATÖLYESİ
41 BURDA AVM


19.11.2023 
KEÇE ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ARASTA PARK AVM
# İzmit belediyesi

- Eğitim

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