Ara tatile giren öğrenciler, İzmit Belediyesi  Çocuk Workshoplarına yoğun ilgi gösteriyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her ara tatilde çocuklar için düzenlediği Çocuk Workshopları bu dönem de yoğun ilgiyle devam ediyor. Çocukların 9 gün sürecek ara tatilleri boyunca hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini isteyen İzmit Belediyesi, çocuk workshoplarına bugün Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde devam etti. Çocuklar mum ve makrome workshopunda yeteneklerini sergilerken etkinlikten dolayı duydukları memnuniyetlerini belirttiler.
ETKİNLİK TAKVİMİ
15.11.2023
MAKROME ATÖLYESİ VE MOZAİK ATÖLYESİ
BELSA PLAZA A BLOK ÖNÜ
16.11.2023
MOZAİK ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ZÜBEYDE HANIM KONAĞI KADIN YAŞAM MERKEZİ
17.11.2023
KEÇE ATÖLYESİ VE TAKI ATÖLYESİ
AKPINAR GENÇLİK MERKEZİ
18.11.2023
TAKI ATÖLYESİ VE TOKAT BASKI ATÖLYESİ
41 BURDA AVM
19.11.2023
KEÇE ATÖLYESİ VE DERİ ATÖLYESİ
ARASTA PARK AVM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.