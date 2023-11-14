- Asayiş

24 yaşındaki gencin şüpheli ölümünde dayısı tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dayısı tarafından darp edilen ve hastaneden taburcu edildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin şüpheli akrabası tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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24 yaşındaki gencin şüpheli ölümünde dayısı tutuklandı mask

Olay, 11 Kasım Cumartesi günü Çukurahmediye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Berat G. dün sabah saatlerinde dayısı tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı darp edildi. Hastaneye başvuran Berat G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen genç, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Berat G., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli dayı Y.T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ayrıca, hayatını kaybeden 24 yaşındaki Berat G.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı öğrenilirken, gencin asıl ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.
# sağlık, eğitim

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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