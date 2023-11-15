Derince’de Milli Ağaçlandırma Günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve himayelerinde her yıl 11 Kasım günü kutlanan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de düzenlendi. Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Meclis Üyesi Kenan Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Aygün, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz fidan dikimi programında sevgili öğrencilerimiz ile Türkiye Yüzyılı 'na nefes olacak fidanlarımızı toprak ile buluşturarak can suyunu verdik.” dedi.