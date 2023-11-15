Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 15 Kasım Çarşamba günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı ? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı en düşük 10 en yüksek 23 derece olacak. İşte güncel hava durumu: