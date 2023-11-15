Ali Yerlikaya duyurdu... Kalkan operasyonlarında bin 222 düzensiz göçmen yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan Operasyonları'nda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 222 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Türkiye genelinde jandarma ve polisimiz tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve cayrokopter destekli 62 operasyonda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63’ü tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda bin 222 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.