Sancaklı kovuldu!

BAL'da ilimizi temsilen eden Gölcükspor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Teknik Direktörümüz Cevdet Nail Sancaklı ile yollar ayrılmıştır. Kendisine takımımıza 2022-2023 ve 2023- 2024 yılında vermiş olduğu emekler için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.