BAL'da ilimizi temsilen eden Gölcükspor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Teknik Direktörümüz Cevdet Nail Sancaklı ile yollar ayrılmıştır. Kendisine takımımıza 2022-2023 ve 2023- 2024 yılında vermiş olduğu emekler için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
- Spor Güncelleme:
Sancaklı kovuldu!
Gölcükspor’da Teknik Direktör Cevdet Nail Sancaklı ile yollar ayrıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.