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Sancaklı kovuldu!

Gölcükspor’da Teknik Direktör Cevdet Nail Sancaklı ile yollar ayrıldı

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Sancaklı kovuldu! mask

BAL'da ilimizi temsilen eden Gölcükspor Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Teknik Direktörümüz Cevdet Nail Sancaklı ile yollar ayrılmıştır. Kendisine takımımıza 2022-2023 ve 2023-  2024 yılında vermiş olduğu emekler için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
# Gölcükspor, Cevdet Nail Sancaklı, 2024

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