Hürriyet'ten, Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara’ya giderek CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Hürriyet yeni genel başkan Özgür Özel’i de ziyaret etmişti.Hürriyet ziyaret hakkında yaptığı paylaşımda, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ederek, selam ve saygılarımızı ilettik. Sizi hep çok seveceğiz, her zaman saygı duyacağız. Emekleriniz asla inkar edilemez. Sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.