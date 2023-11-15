İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara’ya giderek CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Hürriyet yeni genel başkan Özgür Özel’i de ziyaret etmişti.Hürriyet ziyaret hakkında yaptığı paylaşımda, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ederek, selam ve saygılarımızı ilettik. Sizi hep çok seveceğiz, her zaman saygı duyacağız. Emekleriniz asla inkar edilemez. Sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.
- Siyaset Güncelleme:
Hürriyet'ten, Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti!
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.