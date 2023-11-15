Emekli polis kimlik sordu, para istedi… Gözaltında kendini vurdu

Olay saat 09.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, Fatih'te dolaşan yabanı uyruklu Rustam O., kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından durduruldu. Polis olduğunu söyleyen kişi Rustam O.'dan kimlik istedi.

Türkmenistan uyruklu Rustam O., “Kimliğim yok” deyince bu sefer de para istedi. Rustam O., iddiaya göre 1500 lira verdi. Daha sonra arkadaşını arayarak durumu anlattı. Rustam O., yanına gelen arkadaşına parayı verdiği kişiyi gösterdi.

BEYLİK SİLAHINI BAŞINA DAYADI

Türkmen adamın arkadaşı, polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Rustam O.'dan para alan kişinin emekli polis Bayram A. olduğunu tespit etti. Bayram A. gözaltına alındı. Emniyet'e götürülen polisten silahı istendi. Beylik silahını çıkaran Bayram A. tabancasını teslim etmek yerine kendi başına dayayarak ateş etti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

B.A. kanlar içerisinde yere yığılırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ambulans görevlileri yaralı emekli polisi hastaneye kaldırdı. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan emekli polisin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: SÖZCÜ