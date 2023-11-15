MOBESKO, 13. Geleneksel İndirim günleri başladı

Kurulduğu günden bu yana başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova ve Bursa gibi birçok ile hizmet veren MOBESKO’da 13. Geleneksel İndirim Günleri başladı. 160 bin metrekare üzerinde açık ve kapalı otoparkı da bulunan MOBESKO’da, 15 Kasım-15 Ocak tarihleri arasında 92 mağazada birbirinden cazip indirim fırsatları olacak.

ÖZEL İNDİRİMLER

İndirim günleri kapsamında oturma grupları, beyaz eşyalar, halılar, yemek odası takımları, ofis mobilyaları, bahçe grupları ve ev ihtiyaçları için birbirinden çeşitli ürünler özel indirimli rakamlarla satışa çıkarılacak. Müşteri dostu politikası ve kaliteli ürünleriyle Marmara Bölgesi’nin en çok rağbet gören Mobilya AVM’si MOBESKO kampanya kapsamında vatandaşlara sunduğu özel indirimlerle evlerini yenilemek ya da yeni bir görünüm kazandırmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

İNDİRİM GÜNLERİNİ KAÇIRMAYIN

Unutulmaz alışveriş deneyimi ve avantajlı fiyatlar için MOBESKO'nun 13. Geleneksel İndirim Günleri'ni kaçırmayın. İndirim günlerine özel fırsatları ve kampanyaları kaçırmamak için https://mobesko.com.tr/ adresini ziyaret edebilir, ürünleri detaylı incelemek ve satın almak için MOBESKO mağazalarına uğrayabilirsiniz.