Halkın belediyesi İzmit Belediyesi, Arızlı’da vatandaşın kapısını çaldı

İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Arızlı Mahallesi sakinlerinin hizmetine açılacak olan hizmet binasının içeriğini, köy sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre planlamaya hazırlanan İzmit Belediyesi köylülerin kapısını çaldı.
İSTEK VE İHTİYAÇLAR SORULDU
Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Çınar Ekibi işbirliğinde yapılan ziyaretlerde, hizmet binası içerisinde açılması istenilen kurs merkezleri, spor ve oyun alanları konularında köy halkının önerileri alındı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından hizmet içeriği oluşturulacak olan bina vatandaşın kullanımına açacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.