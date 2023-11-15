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Halkın belediyesi İzmit Belediyesi, Arızlı’da vatandaşın kapısını çaldı

Hizmet ve projelerini vatandaşların istek ve önerilerine göre planlayan; yaptığı anket çalışmalarıyla çalışmalarına şekil veren İzmit Belediyesi,  Arızlı Hizmet Binasının hizmet içeriği için de vatandaşların kapısını çaldı. 

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Halkın belediyesi İzmit Belediyesi, Arızlı’da vatandaşın kapısını çaldı mask
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İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Arızlı Mahallesi sakinlerinin hizmetine açılacak olan hizmet binasının içeriğini, köy sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre planlamaya hazırlanan İzmit Belediyesi köylülerin kapısını çaldı.  

İSTEK VE İHTİYAÇLAR SORULDU 

Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Çınar Ekibi işbirliğinde yapılan ziyaretlerde,  hizmet binası içerisinde açılması istenilen kurs merkezleri, spor ve oyun alanları konularında köy halkının önerileri alındı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından hizmet içeriği oluşturulacak olan bina vatandaşın kullanımına açacak.
# İzmit belediyesi

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