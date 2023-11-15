Halkın belediyesi İzmit Belediyesi, Arızlı’da vatandaşın kapısını çaldı

İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Arızlı Mahallesi sakinlerinin hizmetine açılacak olan hizmet binasının içeriğini, köy sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre planlamaya hazırlanan İzmit Belediyesi köylülerin kapısını çaldı.

İSTEK VE İHTİYAÇLAR SORULDU

Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Çınar Ekibi işbirliğinde yapılan ziyaretlerde, hizmet binası içerisinde açılması istenilen kurs merkezleri, spor ve oyun alanları konularında köy halkının önerileri alındı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından hizmet içeriği oluşturulacak olan bina vatandaşın kullanımına açacak.