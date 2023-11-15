Motorine zam geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam gelecek. Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.Motorinin litre fiyatına 13 Kasım Pazartesi gecesi 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,53 TL’ye, Ankara’da 38,11 TL’ye, İzmir’de 38,29 TL’ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: SÖZCÜ