- Ekonomi

Motorine zam geliyor

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Fiyatlara hafta başında indirim gelmişti.
Motorine zam geliyor mask

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş  zam gelecek. Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.Motorinin litre fiyatına 13 Kasım Pazartesi gecesi 1 lira 64 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,53 TL’ye, Ankara’da 38,11 TL’ye, İzmir’de 38,29 TL’ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: SÖZCÜ
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- Ekonomi

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