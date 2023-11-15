İzmit ilçesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendiği A.E'nin üzerinde 22 gram bonzai, 44 gram metamfetamin, 6 gram skunk ile 1 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Asayiş
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.