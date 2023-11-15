BURSALI HOROZ İCRA GÖNDERDİ

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği takımına bir önceki başkanı Bursaspor olmakla övündüğünü söyleyen Serdar Acarhoroz tarafından icra gönderildi
DARICA’DA ŞOK!..
Şirketleşme sürecine girdiği günden bu yana, sık sık el değiştiren Darıca Gençlerbirliği A.Ş.’ye icra geldi. Önceki dönem kulübün sahibi ve başkanı Serdar Acarhoroz, kulüp hisse devrini yaptığı dönem kendisine verilen çeklerden, günü geçmiş yüklü bir miktarın tarafına ödenmemesi gerekçesiyle, 4 milyon 500 bin TL tutarındaki çekini işleme koydurarak, Darıca Gençlerbirliği Kulübü’ne icra gönderdi. İcra memurlarını bir anda kapısında gören Darıca G.B. teknik heyeti, sporcuları ve idarecileri büyük şok yaşarken, memurların tüm taşınmazları tek tek tespitini yaparak işleme aldıkları öğrenildi. Yaşanan hadiseye şahitlik eden Darıca G.B futbolcuları neye uğradıklarını şaşırırken, 90 yıllık camianın yaşadığı trajedi sarı yeşil renklere gönül verenleri üzdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.