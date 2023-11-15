Türkiye atık deposuna dönüşüyor!

Türkiye'nin AB’den ithal ettiği plastik atık, Ocak 2021’de 4.5 milyon kilogramdan Mayıs 2023'te 31.7 milyon kilograma çıktı. Bu da günlük 192 kamyon dolusu plastik atığa eşit.* Birleşik Krallık’tan Türkiye’nin ithal ettiği plastik atık miktarı ise Mart 2023’te 11.9 milyon kilogramı buldu. AB, belirli tek kullanımlık plastikleri kendi ülkelerinde yasaklarken, Türkiye’ye plastik atıklarını göndermeye, Türkiye de Avrupa’nın atık şampiyonu olmaya devam ediyor. Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeleri Sorumlusu Gözde Sevinç, "Çifte standartların önüne geçmek için hükütmetlerin plastik üretimini dünya genelinde kısıtlayacak bir Küresel Plastik Anlaşması üzerinde el sıkışması gerekiyor" dedi.