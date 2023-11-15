Kiracılar dikkat! İşte ev sahiplerinin yeni oyunu...

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan kira bedeli tartışması yürürlüğe sokulan yeni uygulamalarla bir nebze sona erdi. Kira artışlarından umduklarını bulamayan ev sahipleri bu kez de kiracılarına yeni oyunlar kurmaya başladı. Edirne'de ev sahibiyle kiracı bu kez kira bedelinden değil depozito anlaşmazlığı nedeniyle icralık oldu.
İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Kiracıyla yeni kira bedelinde anlaşan ancak depozito bedelinde anlaşamayan ev sahibi, kiracısına icra takibi başlattı. Edirne'de yaşayan ev sahibi F.S., 2019 yılında evini aylık bin 600 liraya K.M.'ye kiraladı. Ev sahibiyle kiracı arasında yapılan sözleşme çerçevesinde kiracı, ev sahibine ayrıca bin 600 lira da depozito bedeli ödedi.
KİRACIYA İHTARNAME GÖNDERDİ
Geçtiğimiz aylarda yeni kira bedelini belirlemek için bir araya gelen ev sahibiyle kiracı, kiranın 5 bin liraya yükseltilmesinde anlaşmaya vardı. Aradan günler geçtikten sonra ev sahibi, noter kanalıyla kiracısına ihtarname göndererek, 2019 yılında alınan bin 600 lira depozito bedelinin de 5 bin liraya yükseltilmesini ve belirtilen hesaba yatırmasını bildirdi. İhtarnameyi alan kiracı yaşadığı şokla ev sahibini arayıp nedenini sorsa da olumlu cevap alamadı. 5 bin liralık kirayı kabul eden kiracı, ancak 5 bin liralık depozito kararını kabul etmeyince anlaşmazlık yaşandı. Depozito kararını kabul etmeyen kiracısına öfkelenen ev sahibi bu kez ise soluğu icra dairesinde aldı.
İTİRAZDA BULUNDU
Ev sahibi kiracısı hakkında icra takibi başlatırken, kiracı da avukatı aracılığıyla icra takibine itirazda bulundu. Edirne Barosuna kayıtlı Avukat Bedia Mutlu Mirzabey, hem ev sahibinin hem de kiracının korunması açısından kira sözleşmesinin dikkatli hazırlanmasının önem arz ettiğini söyledi. Depozito bedelinin 3 ayı geçmeyecek şekilde kira bedeline endekslenmesinin gerektiğini anlatan Mirzabey, depozitonun güncelliğini koruması amacıyla Türk Borç Kanunu’nun 342/2 maddesine açıklık getirdi. Avukat Mirzabey, depozito olarak verilen paranın ev sahibinin ve kiracının onayı olmaksızın çekilmemek üzere banka hesabına yatırılarak veya döviz olarak alarak değer kaybının önüne geçilebileceğini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çukurbağ - HABERDEN NE ANLADINIZ ANLAYAN BERİ GELSİN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.